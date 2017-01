POL-KLE: Wohnungseinbruch

Uedem (ots) - Tatort: Uedem, Rickenstraße Tatzeit: Samstag, 21.01.2017, 14 bis 22 Uhr

Zur o.g. Zeit gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Rickenstraße im Ortsteil Keppeln. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten diverse Schmuckstücke, mehrere Parfum-Flakons und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter 02823-1080 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

