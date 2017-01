POL-KLE: Wohnungseinbruch, Täter werden überrascht und flüchten

Uedem (ots) - Tatort: Uedem, Rickenwiese Tatzeit: Samstag, 21.01.2017, gegen 20.30 h

Zur o.g. Zeit gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Rickenwiese. Die Bewohnerin, die sich zur Tatzeit im Obergeschoss befand, hörte verdächtige Geräusche. Als sie diesen nachgehen wollte, konnten die Täter unerkannt und ohne Beute flüchten. Zeugen werden gebeten, sich unter 02823-1080 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell