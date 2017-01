POL-KLE: Wohnungseinbruch

Rees (ots) - Tatzeit: Sa., 21.01.2017, 20:00 Uhr -21:35 Uhr

Zur o.g. Tatzeit drangen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Laakweide ein. Die Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so ins Haus, wo sie sämtliche Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Nach ersten Erkenntnissen wurden neben Bargeld auch 2 Armbanduhren, 1 Kamera und diverser Schmuck entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02822-7830 mit der Kripo Emmerich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell