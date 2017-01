POL-KLE: Versuchter Wohnungseinbruch

Kevelaer (ots) - Tatzeit: Fr., 20.01.17, 17:00 Uhr - Sa., 21.01.2017, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter versuchten vergeblich, die rückwärtige Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses an der Koxheidestraße aufzuhebeln. Es gelang ihnen nicht, in das Haus einzudringen. Zeugen werden gebeten, sich unter 02823-1080 mit der Kripo Goch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell