POL-KLE: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Emmerich am Rhein (ots) - Tatzeit: Mi., 18.01.17, 17:00 Uhr - Fr., 20.01.17, 21:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten im o.g. Zeitraum ein schwarzes Kleinkraftrad des Herstellers Ningbo mit dem Versicherungskennzeichen 489TTK. Das Kleinkraftrad war hinter einem Haus an der Broichstraße in Emmerich-Vrasselt abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02822/7830 mit der Kripo Emmerich in Verbindung zu setzen.

