POL-KLE: Wohnungseinbruch

Uedem (ots) - Tatzeit: Fr., 20.01.2017, 15:00 Uhr bis Sa., 21.01.2017, 09:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebelten das Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses am Niedermühlenweg auf und gelangten so in das Haus. Die Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten. Ob die Täter etwas entwendeten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02823-1080 mit der Kripo Goch in Verbindung zu setzen.

