POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

Straelen-Herongen (ots) - Am Freitag, 20.01.17, in der Zeit von 19:55 bis 23:20 Uhr wurde ein blauer PKW VW Up im Heckbereich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt. Der Unfall ereignete sich auf der Riether Straße, in Höhe der Hausnummer 30. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell