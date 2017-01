POL-KLE: Rheurdt - Zwei PKW Aufbrüche /

Rheurdt-Schaephuysen (ots) - Am Donnerstag (19. Januar 2017) zwischen 15.00 und 16.30 Uhr brachen unbekannte Täter zwei Fahrzeuge auf.

Auf einem Parkplatz in der Nähe der Wasserversorgungsstation brachen unbekannte Täter von einem Honda Civic den Kofferraum auf und entwendeten ein dort deponiertes Mobiltelefon. Im gleichen Zeitraum öffneten unbekannte Täter einen blauen Audi A4 an der Hauptstraße. Sie dursuchten den Innenraum, entwendeten aber nichts. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell