POL-KLE: Geldern - Unfallflucht / Schwarzer 3er BMW beschädigt

Geldern (ots) - Am Donnerstag (19. Januar 2017) zwischen 8.30 und 13.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Vogteistraße einen schwarzen 3er BMW an der vorderen linken Fahrzeugseite. Der BMW war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

