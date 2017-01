POL-KLE: Emmerich - Diebstahl eines Transporters / Grauer VW Multivan mit dem Kennzeichen KLE-TA 222 entwendet

Emmerich (ots) - Am Donnerstag (19. Januar 2017) zwischen 13.00 und 16.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Schotterparkplatz an der Straße Kleiner Wall einen grauen VW Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-TA 222. Der Transporter hat an den Seitenfenstern dunkle Folien und eine Delle an der rechten Seite der Motorhaube.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

