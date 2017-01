POL-KLE: Geldern - Unfallflucht / Silberfarbener VW Polo beschädigt

Geldern-Kapellen (ots) - In der Zeit von Montag um 16.30 Uhr bis Dienstag (17. Januar 2017) um 10.00 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand der Straße Am Steeg abgestellter silberfarbener VW Polo vorne links beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831/1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell