POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht / Brauner Peugeot 304 beschädigt

Emmerich (ots) - Am Donnerstag (19. Januar 2017) zwischen 08.55 und 13.45 Uhr wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Streuffstraße kurz vor der Einmündung Streuffstraße / Sonderwykstraße abgestellter brauner Peugeot 304 hinten links beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822/7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell