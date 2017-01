POL-KLE: Wachtendonk - Brand / Technischer Defekt in einem Blockheizkraftwerk

Wachtendonk-Wankum (ots) - Am Donnerstag (19. Januar 2017) gegen 11.00 Uhr rückte die Feuerwehr zum Brand eines Blockheizkraftwerkes einer Biogasanlage auf einem Hof am Kusenweg aus. Der 45-jährige Geschädigte hatte eine Störmeldung aus einem seiner drei in Seecontainern untergebrachten Blockheizkraftwerke erhalten und bei der Nachschau das Feuer entdeckt. Er verständigte sofort die Rettungskräfte und fing selbst mit den Löscharbeiten an. Die Feuerwehr konnte das Feuer in dem Stahlcontainer löschen. Nach ersten Ermittlungen der Brandursachenermittler der Kripo Kalkar ist von einem technischen Defekt im Bereich des Motors der Anlage auszugehen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe einer sechsstelligen Euro-Summe.

