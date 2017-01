POL-KLE: Straelen - Unfallflucht / Außenspiegel von einem LKW beschädigt

Straelen (ots) - Am Mittwoch (18. Januar 2017) zwischen 7.30 und 8.40 Uhr beschädigte ein unbekannter LKW Fahrer an der Straße In de Hees den Außenspiegel von einem LKW mit Anhänger. Der LKW war am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

