POL-KLE: Geldern - Transporter aufgebrochen / Elektrowerkzeuge entwendet

Geldern-Walbeck (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch (18. Januar 2017), 6.45 Uhr, drangen unbekannte Täter auf ein Firmengrundstück an der Straße An der Seidenweberei ein. Dort brachen die Täter die Hecktür eines Peugeot Transporters auf. Die Täter entwendeten von der Ladefläche verschiedene Elektrowerkzeuge.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

