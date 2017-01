POL-KLE: Kalkar - LKW Tank aufgebrochen / Dieselkraftstoff entwendet

Kalkar (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Dienstag (17. Januar 2017), 5.00 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Kastellstraße den Tankdeckel von einem LKW der Marke Mercedes auf. Die Täter entwendeten etwa 100 Liter Dieselkraftstoff. Der LKW war am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

