POL-KLE: Kleve - Diebstahl / Krippenfiguren aus einer Kirche gestohlen

Kleve (ots) - Am Dienstag (17. Januar 2017) zwischen 14.00 und 17.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus der Stifts- und Propsteikirche St. Mariä Himmelfahrt an der Kapitelstraße insgesamt ca. 18 Krippenfiguren. Die aus Holz geschnitzten Figuren sind teilweise über 100 Jahre alt. Bei den entwendeten Krippenfiguren handelte es sich um die Heilige Familie, die Heiligen Drei Könige, Frauen, Männer sowie verschiedene Tierfiguren (ein Kamel, ein Esel, Schafe, Ziegen und Hühner). Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040.

