POL-KLE: Kerken - Tageswohnungseinbruch / Schmuck gestohlen

Kerken-Aldekerk (ots) - Am Dienstag (17. Januar 2017) zwischen 11.00 und 12.00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Seniorenwohnung eines Hauses am Rahmer Kirchweg ein. Anschließend entwendeten sie eine Schmuckschatulle mit einem Silberarmband und vier Damenarmbanduhren. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831/1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell