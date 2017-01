POL-KLE: Emmerich - Versuchte Räuberische Erpressung in Spielhalle / Täter flüchtet ohne Beute

Emmerich (ots) - Am Dienstag (17. Januar 2017) gegen 22.30 Uhr betrat ein unbekannter maskierter Täter eine Spielhalle an der Christoffelstraße. Er bedrohte eine Angestellte mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Als die Angestellte sagte, dass er kein Geld bekomme, flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter war etwa 30 Jahre alt, etwa 1,75m groß und hatte eine schlanke Figur. Er hatte sich mit einem schwarzen Schal maskiert und trug eine schwarze Wintermütze sowie eine schwarze Jacke.

Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824-880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell