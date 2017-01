POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall / Transporter kippt nach Zusammenstoß mit PKW auf die Seite

Geldern (ots) - Am Dienstag (17. Januar 2017) gegen 7.35 Uhr wollte ein 60-jähriger Mann aus Kevelaer in einem Ford Transit von der untergeordneten Straße Baersdonk die Baersdonker Straße in Richtung Kölner Straße (Bundesstraße 9) überqueren. Ein 30-jähriger Busfahrer aus Kevelaer wollte von der Baersdonker Straße nach links in die Straße Baersdonk einbiegen und ordnete sich auf der Linksabbiegespur ein. Er gab dem 60-Jährigen ein Handzeichen, damit dieser zuerst fahren könne, weil der Bus nicht genügend Platz zum Abbiegen hatte. Eine 55-jährige Frau aus Xanten fuhr in einem Opel Zafira hinter dem Bus in Richtung Wachtendonk. Als der Bus sich einordnete, fuhr sie auf ihrer Fahrspur am Bus vorbei. Im Kreuzungsbereich stießen der Ford Transit und der Opel Zafira zusammen. Der Transit kippte auf die Seite und rutsche gegen einen Citroen C3, in dem eine 21-jährige Frau aus Geldern an der Haltelinie des B9 Zubringers wartete. Die 55-Jährige verletzte sich leicht. Der 60-Jährige und die 21-Jährige erlitten einen Schock. Alle Drei wurden mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle war bis gegen 9.10 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.

