POL-KLE: Geldern - Unfallflucht / Zeugen gesucht

Geldern (ots) - Am Sonntag (15. Januar 2017) gegen 19.30 Uhr sah ein Autofahrer an der Vogteistraße in Höhe der Straße Am Eiland einen verletzten alkoholisierten 52-jährigen Mann, der am Fahrbahnrand lag. Er half dem Verletzten und verständigte den Rettungsdienst. Der 52-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Gegenüber der Polizei sagte der 52-Jährige, dass er als Radfahrer auf dem Weg zum Bahnhof von einem unbekannten PKW angefahren worden sei. Weder der Autofahrer noch die Polizei konnten im Bereich der Einmündung ein Fahrrad auffinden.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Fahrrad machen? Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell