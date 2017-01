POL-KLE: Straelen - Unfallflucht / Schiebetor einer Firmenzufahrt beschädigt

Straelen-Herongen (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Montag (16. Januar 2017), 4.45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Carl-Kühne-Straße ein Schiebetor an einer Firmenzufahrt. Vermutlich war ein LKW gegen das geschlossene Tor gefahren.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell