POL-KLE: Wachtendonk - Brand in einem Putenstall / Deckenverkleidung beschädigt

Wachtendonk (ots) - Am Sonntag (16. Januar 2017) gegen 0.05 Uhr geriet in einem freistehenden Putenstall aus ungeklärter Ursache ein Teil des ausgelegten Strohs in Brand. Der Stall, in dem etwa 300 Puten untergebracht sind, gehört zu einem landwirtschaftlichen Betrieb am Kootweg. Ein Autofahrer hatte Rauch bemerkt und den Besitzer informiert. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Puten versammelten sich während des Feuers in einem unversehrten Teil des Gebäudes. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Teil der Deckenverkleidung aus Styropor beschädigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell