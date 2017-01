POL-KLE: Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Geldern (ots) - In der Zeit von Samstag 14.01.17 18:00h bis Sonntag 15.01.2017 12:00h, versuchten unbekannte Täter das Kellerfenster eines Reihenhauses auf der Straße Schanzenfeld in Geldern-Kapellen aufzuhebeln. Da das Fenster besonders gesichert war, gelangten die Täter nicht ins Haus. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250

