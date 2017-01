POL-KLE: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Weeze (ots) - Am Sonntag dem 15.01.2017 gegen 11:15h kam ein 60 jähriger Fahrzeugführer aus Uedem, auf der Uedemer Straße (L77)in Weeze, aus bislang noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen tiefer gelegenen Graben. Da nach dem Stillstand des Pkw die Vorderräder des Pkw noch weiter durchdrehten, kam es durch die entstandene Reibung auf einem Holzstamm, zu einer größeren Rauchentwicklung. Der bewusstlose Fahrzeugführer wurde durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen und dem Krankenhaus Kleve zugeführt. Eine internistische Ursache für die Bewusstlosigkeit kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten sich bitte an die Polizei in Goch unter 02823-1080 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell