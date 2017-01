POL-KLE: Kennzeichendiebstahl

Emmerich (ots) - In der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagmorgen wurde an einem blauen Toyota Avensis, der an der Straße Pesthof abgestellt war, das hintere Kennzeichenschild "KLE-J8082" entwendet. Hinweise an die Polizei Emmerich, Telefon 02822 - 7830.

