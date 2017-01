POL-KLE: Wohnungseinbruch

Geldern (ots) - Am Samstagabend zwischen 18.30 und 22 Uhr gelangten unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "An het Hagelkruys" in Geldern-Kapellen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten zwei Herrenarmbanduhren der Marke Diesel, ein Parfum sowie eine Geldbörse. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

