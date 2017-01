POL-KLE: Einbruch in Wohnhaus

Rees (ots) - Am Samstag in der Zeit zwischen 14.15 und 19.50 Uhr gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein von zwei Familien bewohntes Wohnhaus am Steinofenweg in Rees-Millingen und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Zur Tatbeute können bislang keine genauen Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei Emmerich, Telefon 02822 - 7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell