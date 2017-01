POL-KLE: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Weeze (ots) - Am Samstag Abend gegen 17:45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Weeze. Ein 20-jähriger PKW Fahrer aus Goch befuhr die B9 in Richtung Kevelaer. In Höhe einer Kieswerkausfahrt setzte er zum Überholvorgang an und fuhr an einemn Fahrzeuggespann (Pkw mit Pferdeanhänger) vorbei. Noch auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet der 20-jährige mit seinem Skoda aufgrund von Fahrbahnglätte ins Rutschen und kollidierte frontal mit einem links neben der Fahrbahn stehenden Baum. Das überholte Fahrzeuggespann wurde nicht beschädigt. Die 53-jährige Fahrerin konnte gefahrlos anhalten. Ein aus Richtung Kevelaer kommender Fahrzeugführer konnte ebenfalls gefahrlos anhalten. Der 20-jährige verletzt sich durch den Unfall schwer. Er wurde ins Krankenhaus nach Kevelaer gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell