POL-KLE: Wohnungseinbruch in leerstehendes Haus / keine Beute

Rheurdt-Schaephuysen (ots) - Nachdem ein Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Straße Saelhuysen eingeschlagen wurde, drangen Unbekannte in der Zeit von Donnerstag, 12.01.17, 16:00 Uhr, bis Freitag, 13.01.17, 09:30 Uhr, in das derzeit leerstehende Haus ein. Hier wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/125-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell