POL-KLE: Uedem - PKW Aufbruch / Geldbörse entwendet

Uedem (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 16.40 Uhr, und Donnerstag (12. Januar 2017), 5.45 Uhr, schlugen unbekannte Täter an der Straße Tönishang eine Seitenscheibe von einem schwarzen Audi A4 ein. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug eine Geldbörse. Der Audi war am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

