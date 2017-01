POL-KLE: Kevelaer - Räuberischer Diebstahl / Taschendieb durch zwei Angestellte festgehalten

Kevelaer (ots) - Am Donnerstag (12. Januar 2017) gegen 11.40 Uhr entwendeten zwei Täter in einem Supermarkt an der Gelderner Straße die Geldbörse einer 91-jährigen Frau aus Kevelaer. Zwei Angestellte des Supermarktes, eine 36-jährige Frau aus Kleve und eine 59-jährige Frau aus Kevelaer, hatten den Diebstahl beobachtet. Sie hielten einen der Täter, einen 33-jährigen Mann aus Goch, im Eingangsbereich fest. Der 33-Jährige wehrte sich, indem er um sich schlug und trat. Dabei beschädigte er die Glaseingangstür. Wenige Augenblicke später fuhr ein Streifenwagen am Supermarkt vorbei. Passanten informierten die Polizeibeamten, die den Täter vorläufig festnahmen. Die beiden Angestellten blieben unverletzt. Die 91-Jährige erhielt ihre Geldbörse zurück. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 33-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen. Sein Mittäter ist mittlerweile identifiziert.

