POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht / Unbekannte Autofahrerin stößt mit zwei 10-jährigen Radfahrerinnen zusammen

Kevelaer (ots) - Am Donnerstag (12. Januar 2017) gegen 13.30 Uhr fuhren zwei 10-jährige Mädchen mit Fahrrädern auf dem Radweg der Egmontstraße vom Schulzentrum Hüls in Richtung Weezer Straße. Die Mädchen fuhren aus ihrer Sicht auf dem linken Radweg. Eine unbekannte Autofahrerin wollte in einem weißen KIA Sportage mit Klever Kennzeichen von der Hubertusstraße nach rechts in die Egmontstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit den beiden Mädchen zusammen. Eines der Mädchen stürzte zu Boden. Das andere Mädchen konnte noch einen Sturz verhindern. Die Autofahrerin stieg zunächst aus, setzte dann aber ihre Fahrt in Richtung Schulzentrum Hüls fort. Die beiden Mädchen verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht.

Die unbekannte Autofahrerin war etwa 1,70m groß, hatte eine schlanke Figur und kurze blonde Haare. Bekleidete war sie mit einer dunkelgrauen Jacke, einer dunkelblauen Hose und schwarzen Stiefeln. Sie trug eine rote Brille.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell