POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht / Begrenzungspfahl beschädigt

Emmerich (ots) - Am Mittwoch (11. Januar 2017) zwischen 18.00 und 21.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Duisburger Straße einen Begrenzungspfahl. Dabei riss eine Metallkette, die am Pfahl angebracht war. Der Unfallort ist eine Firmeneinfahrt.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell