POL-KLE: vermisster 13jähriger Junge wurde angetroffen Meldung vom 12.01.17, 16:36 Uhr

Rees / Goch (ots) - Der vermisste 13jährige Junge aus Goch konnte in Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach einem Hinweis einer Reeser Bürgerin durch Kollegen der Polizeiwache Emmerich auf dem Grüttweg in Rees wohlbehalten angetroffen werden. Er wurde anschließend zu seiner Wohnanschrift gebracht und in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell