POL-KLE: Rees / Goch - 13-jähriger Junge vermisst / Suchmaßnahmen der Polizei

Rees / Goch (ots) - Am Donnerstag (12. Januar 2017) gegen 10.00 Uhr entfernte sich ein 13-jähriger Schüler aus Goch in seiner Pause vom Schulgelände an der Straße Am Westring in Rees. Die Polizei hat im Bereich Rees umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, bei denen am Nachmittag auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Der 13-jährige Schüler ist ca. 140 bis 145 cm groß und hat rotblonde Haare. Er trägt eine blaue Jeanshose, eine grau-schwarze Jacke, graue Schuhe mit Klettverschluss und einen auffallend leuchtend blauen Pullover mit einer Kapuze, die innen eine neongelbe Farbe hat. Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824/880 oder in dringenden Fällen über den Notruf 110 der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell