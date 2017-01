POL-KLE: Kalkar - Scheunenbrand / Polizei bittet um Hinweise (Nachtrag zur Meldung vom 11.01.2017, 08.28 Uhr)

Kalkar (ots) - Auf Grund der ersten Ermittlungen der Kripo Kalkar in Verbindung mit einem Brandsachverständigen kann beim Scheunenbrand vom Mittwoch (11. Januar 2017) gegen 3.45 Uhr an der Straße Spierheide zum jetzigen Zeitpunkt eine Brandstiftung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Das Feuer verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 300.000.- Euro. Hinweise zu Beobachtungen in der betreffenden Nacht rund um das Brandobjekt bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824/880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell