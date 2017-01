POL-KLE: Goch - Schwelbrand in einer Fabrikhalle / Brandursache vermutlich technischer Defekt

Goch (ots) - Am Mittwoch (11. Januar 2017) gegen 6.45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Firma an der Siemensstraße Rauch, als er die Tür zu einer Fabrikhalle öffnete. Er verständigte sofort die Feuerwehr, die unter Atemschutz die Halle betrat. Ein Schwelbrand war an einer Werkbank im hinteren Teil der Halle ausgebrochen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das Gebäude wurde bei dem Brand nicht beschädigt. Der Schwelbrand war vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Bereich von zwei Steckdosen ausgebrochen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell