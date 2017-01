POL-KLE: Kevelaer - Raub / Unbekannter Täter raubt Bargeld und Mobiltelefon

Kevelaer (ots) - Am Mittwoch (11. Januar 2017) gegen 23.15 Uhr schob ein 46-jähriger Mann aus Kevelaer sein Fahrrad aus Richtung Bleichstraße auf der Straße Am Schenken. In Höhe der Brücke über die Dondert stieß ihn ein unbekannter Mann plötzlich zu Boden. Der Täter entwendete ein Mobiltelefon sowie Bargeld aus der Geldbörse des Opfers. Der 46-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht im Gesicht.

Der Täter war mit einem dunklen Kapuzenpulli und einer Basecap bekleidet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell