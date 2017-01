POL-KLE: Goch - Mülltonnenbrand / Zwei Mülltonnen vermutlich durch Unbekannte angezündet

Goch (ots) - Am Dienstag (10. Januar 2017) gegen 19.45 Uhr gerieten an der Leni-Valk-Straße zwei Restmülltonnen in Brand. Eine Mülltonne war an einer Garage neben einer Doppelhaushälfte, eine zweite Mülltonne an der Gebäudeseite eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Die Feuerwehr löschte die brennenden Mülltonnen. Vermutlich waren sie durch unbekannte Täter angezündet worden.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell