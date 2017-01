POL-KLE: Kalkar - Scheunenbrand / Feuerwehr verhindert Übergreifen des Feuers auf angrenzendes Wohnhaus

Kalkar-Kehrum (ots) - Am Mittwoch (11. Januar 2017) gegen 3.45 Uhr geriet an der Straße Spierheide aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune von einem Gehöft in Brand. Die Scheune grenzt direkt an ein Wohnhaus. In einem Flur zwischen der Scheune und dem Wohnhaus löste ein Rauchmelder aus und weckte die Hausbewohner. Sie verließen das Gebäude unverletzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Kalkar, Hönnepel, Appeldorn und Niedermörmter gelöscht. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Die Scheune, die als Lager genutzt wurde, brannte bis auf die Grundmauern herunter.

