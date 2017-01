POL-KLE: Kleve - Einbruch in Vereinsheim / Kaffeevollautomat entwendet

Kleve (ots) - Am Samstag (7. Januar 2017) zwischen 12.30 und 19.15 Uhr kletterten unbekannte Täter an der Bresserbergstraße auf das Dach eines Vereinsheimes. Auf der Dachterrasse versuchten sie eine Tür aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht. Die Täter drangen an einer anderen, nicht bekannten Stelle, in das Gebäude ein. Sie entwendeten einen Kaffeevollautomaten der Marke Jura Impressa.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell