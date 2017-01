POL-KLE: Kalkar und Rees - Zwei Kaminbrände / Keine weiteren Gebäudeschäden

Kalkar und Rees (ots) - Am Samstag (7. Januar 2017) gegen 8.45 Uhr kam es in Rees-Millingen in einem Einfamilienhaus an der Bruchstraße zu einem Kaminbrand.

Am selben Tag gegen 18.30 Uhr kam es auch in Kalkar-Niedermoermter zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhauses an der Rheinstraße.

In beiden Fällen wurde der Brand durch die Feuerwehr gelöscht und es entstand kein weiterer Gebäudeschaden.

