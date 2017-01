POL-KLE: Kranenburg - Exhibitionismus / Unbekannter zeigt sich einer 15-Jährigen in schamverletzender Weise

Kranenburg (ots) - Am Donnerstag (5. Januar 2017) gegen 16.20 Uhr fuhr eine 15-jährige Jugendliche mit dem Fahrrad auf der Klever Straße (Bundesstraße 9) von Kranenburg in Richtung Donsbrüggen. An einer Bushaltestelle in Höhe eines Bahnübergangs sprach sie ein unbekannter Mann an, woraufhin die 15-Jährige anhielt. Der Unbekannte fragte, wie er nach Kleve kommen würde. Dann sagte er, dass er urinieren müsse und zog sich die Hose herunter. Er zeigte sich der 15-Jährigen in schamverletzender Weise. Daraufhin fuhr die Jugendliche weiter.

Der Mann hatte ein südländisches Aussehen, war etwa 1,70m groß und hatte eine normale Figur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Winterjacke und einer blauen Jeanshose.

Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

