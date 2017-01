POL-KLE: Emmerich - Versuchter PKW Aufbruch / Türschloss eines VW Touran beschädigt

Emmerich-Elten (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 21.00 Uhr, und Freitag (6. Januar 2017), 11.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter am Feldhausener Weg, ein Türschloss von einem schwarzen VW Touran aufzubrechen. Es gelang den Tätern nicht, die Tür zu öffnen. Der VW war in einer Grundstückseinfahrt abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell