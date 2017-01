POL-KLE: Kerken - Brand eines Weihnachtsbaumes / Ehepaar beim Löschen verletzt

Kerken-Nieukerk (ots) - Am Samstag (7. Januar 2017) gegen 17.00 Uhr geriet in einem Einfamilienhaus an der Eyller Straße ein Weihnachtsbaum, der mit Kerzen beleuchtet war, in Brand. Das Feuer griff auf Teile der Wohnungseinrichtung über. Ein 84-jähriger Hausbewohner versuchte das Feuer zu löschen. Dabei gerieten seine Hemdsärmel in Brand. Seine 80-jährige Ehefrau brachte ihn ins Freie und löschte die Flammen an seiner Bekleidung. Anschließend versuchte sie den Brand zu löschen. Dabei erlitt sie eine leichte Rauchvergiftung. Der 84-Jährige erlitt Brandverletzungen an den Armen und im Nacken. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Seine Ehefrau wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Zimmerbrand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell