POL-KLE: Sachbeschädigung durch Graffiti

Kleve (ots) - In der Nacht von Freitag, 06.01.17 auf Samstag, 07.01.17 wurde die Fassade einer Tankstelle an der Tiergartenstraße in Kleve mit Schriftzügen in roter Farbe beschmiert.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell