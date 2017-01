POL-KLE: Mülltonne in Brand gesetzt / Zeugen gesucht

Goch (ots) - Am Samstag, 07.01.2017 gegen 01:50 Uhr wurde in Goch an der Kreuzung Hinter der Mauer / Auf dem Wall ein Papiercontainer vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, gefrierendes Löschwasser musste abgestreut werden, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Goch, 02823-1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell