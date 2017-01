POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden / eine Person verletzt

Kleve (ots) - Am Freitag, 06.01.17, 14:15 Uhr, befuhr eine 28jährige Frau aus Meerbusch die Kalkarer Straße aus Richtung Bedburg-Hau kommend in Richtung Kleve. In Höhe der Zufahrt zum Klever Ring bei der Straße Nosenhof übersah ein vom Klever Ring kommender 57jähriger LKW-Fahrer den PKW der vorfahrtberechtigten Frau aus Meerbusch, als er geradeaus zur Straße Nosenhof fahren wollte. Es kam hierdurch zum Zusammenstoß zwischen LKW und PKW, wobei die 28jährige verletzt wurde und zu einem Krankenhaus verbracht werden musste. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der ein Abschleppen beider Fahrzeuge erforderlich machte. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es bis 15:40 Uhr zu Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses an der Unfallstelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell