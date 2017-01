POL-KLE: Bedburg-Hau - Brand / Müllcontainer aus ungeklärter Ursache ausgebrannt

Bedburg-Hau (ots) - Am Freitag (6. Januar 2017) gegen 2.20 Uhr geriet an der Straße Nördlicher Rundweg aus ungeklärter Ursache ein Müllcontainer in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Container in Brand gesetzt wurde.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

